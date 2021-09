Die Taliban und die Zukunft der Frauen

Frauen in Afghanistan befürchten nach der Machtübernahme der Taliban Schlimmstes. Ihre Grundrechte, die sie sich mühsam in den letzten 20 Jahren erkämpft haben, drohen sie nun wieder zu verlieren. Einige Hundert Mutige haben jüngst in Kabul für ihre Fre...

