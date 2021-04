Frauke Petry möchte nicht mehr die AfD-Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl 2017 sein. Das hat sie am 19. April 2017 in einem Video angekündigt. Was steckt dahinter?

