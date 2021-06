Games-Tipp: "Before Your Eyes"

Das Videospiel "Before Your Eyes" ist eine Collage aus Erinnerungen und springt jedes Mal weiter, wenn die Spieler*innen blinzeln. Trauriges, Belangloses, Glückliches – all das fügt sich zu einem ganzen Leben zusammen. Auch dunkle, unbequeme Erinnerunge...

