Games-Tipp: "It takes Two"

Im Videospiel "It takes Two" schlüpft man zu zweit in die Rolle des zerstrittenen Ehepaares May und Cody und versucht in einer Fantasiewelt die beiden durch gemeinsame Aufgaben und Abenteuer einander wieder näher zu bringen.

