"Leidenschaft für Schönheit"

Die historischen Gärten und Parks in Sachsen-Anhalt sind regelrechte Kunstwerke: Von imposanten Barockgärten wie in Hundisburg bis zu Landschaftsparks wie in Wörlitz. Ein Bildband feiert ihre Schönheit.

Beitragslänge: 1 min Datum: 23.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.04.2021