Der Träger des Deutschen Buchpreises 2014 heißt: Lutz Seiler. Das gab die Jury am 6. Oktober 2014 kurz vor Beginn der Buchmesse in Frankfurt am Main bekannt. Wir sprechen darüber mit dem...

5 min 5 min 06.10.2014 06.10.2014 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen