Das Joseph-Goebbels-Haus in Rheydt ist das aktuelle Projekt des Raumkünstlers Gregor Schneider. Der Biennale-Gewinner will es entkernen und Schutt daraus in Warschau ausstellen. Ein Gespräch mit...

6 min 6 min 10.11.2014 10.11.2014 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen