Rampenlichtfixierte Solisten scheinen ihr Ego auf Kosten des Gemeinwesens aufzupolieren. Was ist dran an dieser These? Wir sprechen darüber mit dem Politikwissenschaftler Herfried Münkler.

3 min 3 min 11.12.2017 11.12.2017 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen