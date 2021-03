Hermann Parzinger über die Benin-Bronzen

Kaum etwas im Berliner Humboldt Forum ist so umstritten wie die geplante Ausstellung von Benin-Bronzen. Die Kunstschätze gelten als Raubgut aus Kolonialzeiten. Das Forum will seine Planungen weiter überarbeiten. Was das bedeutet, haben wir Stiftungspräs...

1 min 1 min 23.03.2021 23.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 23.03.2022 Video herunterladen