Museum, Theater, Kino: Was einen Kulturort ausmacht, sind die Menschen dahinter – Techniker, Pförtner, Garderobieren. Wir stellen sie vor. Teil 4: im Club Tanzhaus West in Frankfurt am Main.

5 min 5 min 21.01.2021 21.01.2021 Video verfügbar bis 21.01.2022 Video herunterladen