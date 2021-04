2014 reiste die 36-jährige Berliner Journalistin und Regisseurin Düzen Tekkal in den Irak, sie ist Jesidin. Was sie bei ihrer Reise erlebte, hat sie in ihrem Film "Háwar - Meine Reise in...

2 min 2 min 03.07.2015 03.07.2015 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen