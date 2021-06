Jürgen Erbacher über den Rücktritt von Kardinal Marx

Kardinal Marx, der Erzbischof von München und Freising, bietet dem Papst seinen Rücktritt an. Stichwort: Missbrauchsskandal. Was sind seine Beweggründe? Wie nimmt Papst Franziskus das an? Und was bedeutet das für die katholische Kirche? Wir haben den ZD...

3 min 3 min 04.06.2021 04.06.2021 Video herunterladen