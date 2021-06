Kampfdrohnen und Ethik

Der US-amerikanische Künstler Sam Durant hat das Modell einer Predator Kampfdrohne auf der High Line in New York installiert. Dabei will er nicht nur auf das tödliche Potential der Drohnen aufmerksam machen, sondern auch auf den Einsatz zur Überwachung ...

