Kinderbuchtipp: "Die Gespenster von Demmin"

Die 15-jährige Laetitia, genannt Larry, will Kriegsreporterin werden und weg in die große weite Welt. Doch die Kleinstadt, in der sie lebt, birgt ein grausiges Kriegs-Geheimnis, über das keiner redet: Ende des Zweiten Weltkriegs fand hier der größte Mas...

1 min 1 min 05.02.2021 05.02.2021 Video verfügbar bis 05.02.2022 Video herunterladen