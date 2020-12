Kinderbuchtipp: "Füchslein in der Kiste"

Ein alter müder Fuchs schleppt eine Kiste an den Ort, an dem er bleiben will. Die Kaninchen merken bald, dass er harmlos ist. Und sie mögen seine Geschichten. Als es mit ihm zu Ende geht, bleibt er ihnen unvergessen. Antje Damm erzählt vom Abschiednehme...

1 min 1 min 04.12.2020 04.12.2020 Video verfügbar bis 04.12.2021 Video herunterladen