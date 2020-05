Ein Auto, vier junge Leute und ein Haufen Probleme: Sarah Jäger beschreibt in "Nach vorn, nach Süden" eine rasante Tour. Am Ende geht es wieder zurück in den Norden und vielleicht zu einer Lösung.

