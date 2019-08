"Kulturzeit kompakt" vom 15.08.2019

Unsere "Kulturzeit" macht Sommer"pause". Aber keine Sorge: Stattdessen gibt's "Kulturzeit kompakt". Unsere Themen: Quentin Tarantinos "Once Upon a Time ... in Hollywood" und Vorwürfe gegen Plácido Domingo.

Beitragslänge: 7 min Datum: 15.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.08.2019