Ein ungeklärter Todesfall an einem prominenten Staatsanwalt beschäftigt zurzeit Argentinien. Am 18. Januar 2015 war Alberto Nisman erschossen in seiner Wohnung aufgefunden worden. Wir sprechen...

5 min 5 min 28.01.2015 28.01.2015 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen