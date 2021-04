Barbara Trionfi, Direktorin International Press Institute: "Pressefreiheit existiert nur in einem System, in dem der Journalismus sehr genau weiß, was seine Aufgabe in der Gesellschaft...

6 min 6 min 26.04.2016 26.04.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen