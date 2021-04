Mit seinem Film "Maps To The Stars" präsentiert der kanadische Altmeister David Cronenberg eine gnadenlose Satire auf Starkult, Glamour und das Leben in Hollywood. Wir haben ihn im...

3 min 3 min 12.09.2014 12.09.2014 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen