Kuratorin Koyo Kouoh

Geboren in Kamerun, aufgewachsen in der Schweiz, tätig in Senegal und in Südafrika: Koyo Kouoh ist eine Weltbürgerin. Weil sie sich bemüht, die afrikanische Kunst neu zu definieren, wird sie 2020 von der Schweiz ausgezeichnet. Sie sei eine der einflussr...

4 min 4 min 01.12.2020 01.12.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.12.2021 Video herunterladen