Lana Bastašić, derzeit Writer in Residence in Zürich, liest online bei den Tagen südosteuropäischer Literatur am Literaturhaus Zürich aus ihrem Debüt-Roman "Fang den Hasen". Darin erzählt sie die Geschichte zweier bosnischer Frauen und ihrer kompliziert...

1 min 1 min 26.02.2021 26.02.2021 Video verfügbar bis 14.04.2021 Video herunterladen