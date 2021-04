In seinem neuen Buch "Herkunft" erzählt der Büchner-Preisträger Botho Strauß, wovon er vorher nie geschrieben hat: von seiner Kindheit und Jugend in den 1940er und 1950er Jahren. Am...

5 min 5 min 28.11.2014 28.11.2014 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen