Während einer AfD-Demo stimmten rund 100 Theatermitarbeiter am Staatstheater Mainz die "Ode an die Freude" an. Die Flolge: eine Anzeige von Polizei und AfD: "Man müsste uns alle...

1 min 1 min 27.11.2015 27.11.2015 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen