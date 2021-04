"March For Our Lives" - "Marschieren für unsere Leben" - diesem Aufruf sind am 24. März 2018 hunderttausende Menschen in den USA gefolgt. Sie demonstrierten für verschärfte...

4 min 4 min 26.03.2018 26.03.2018 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.03.2023 Video herunterladen