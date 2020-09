Mario Adorf zum 90. Geburtstag

Er hat in mehr als 200 Kino- und Fernsehfilmen mitgespielt und trat in Werken von Volker Schlöndorff und Rainer Werner Fassbinder auf: Mario Adorf, einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, feiert am 8. September 2020 seinen 90. Geburtstag.

