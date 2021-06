Martin Walser über Leben und Tod

Der Schriftsteller Martin Walser, 94 Jahre alt, veröffentlichte im Frühjahr ein neues Buch. In "Sprachlaub" geht es auch um das Alter und den Tod. "In dem Augenblick, in dem ich schreibe, bin ich unsterblich", sagt Walser. Wir haben mit ihm gesprochen.

