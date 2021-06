Für seine Doktorarbeit zieht der Anthropologe David in ein Dorf im Süden Frankreichs und dringt tief in das Leben der Bewohner*innen ein. Dabei bekommt er Einblick in das jährlich stattfindende Bankett, bei dem nicht nur reichlich geschlemmt wird, sonde...

5 min 5 min 18.06.2021 18.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.06.2022 Video herunterladen