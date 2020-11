Meinungsfreiheit an deutschen Schulen

Die brutale Enthauptung des Lehrers Samuel Paty in Frankreich war auch ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Lehre. Wie sieht es an Deutschlands Schulen aus? Inwieweit ist der fundamentalistische Islam, seine Ideologie, in die Klassenzimmer eingezogen?

