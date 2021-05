Missstände an deutschen Theatern

Rassismusvorwürfe am Düsseldorfer Schauspielhaus, Machtmissbrauch an der Berliner Volksbühne und immer lauter werdende Rufe nach Änderungen in den Arbeitsverhältnissen. Was ist los in der deutschen Theaterlandschaft? Wie können bisherige Hierarchie-Stru...

7 min 7 min 14.05.2021 14.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 14.05.2022 Video herunterladen