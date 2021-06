Musik-Tipp: John Grants "Boy from Michigan"

John Grant, Singer-Songwriter und Leadsänger der Rockband The Czars hat ein neues Album herausgebracht: "Boy from Michigan" basiert auf Kindheitserinnerungen an seinen Umzug von Michigan nach Denver, Colorado.

