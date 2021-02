Musik-Tipp: Schuberts Winterreise - digital

1993 in Frankfurt am Main vom Ensemble Modern uraufgeführt, gehört "Schuberts Winterreise" zu den meistgespielten Werken von Hans Zender. Nun ist es als Stream zu erleben, mit dem Ensemble Modern und dem in Frankfurt geborenen Tenor und Lied-Experten Ju...

1 min 1 min 09.02.2021 09.02.2021 Video verfügbar bis 16.02.2021 Video herunterladen