Christo verpackte Wahrzeichen auf der ganzen Welt, unter anderem den Reichstag in Berlin. Nun ist der Künstler in New York gestorben. Fans und Wegbegleiter weltweit trauern.

Beitragslänge: 2 min Datum: 02.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.06.2020