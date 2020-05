Scherben und Fetzen, Verrostetes und Verkohltes: Alltagsgegenstände, die an das jüdische Leben in Wien vor 1938 erinnern, bezeugen den großen Kulturbruch. "Nicht mehr verschüttet" - im Haus der Geschichte in Wien bis 19. April.

