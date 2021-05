Olaf Grawert über die Architekturbiennale in Venedig

Er ist Architekt und diesjähriger Kurator des deutschen Pavillons der Architekturbiennale in Venedig. Wir sprechen mit Olaf Grawert über die Stimmung vor Ort und darüber, was das Motto "How will we live together" überhaupt mit Architektur zu tun hat.

