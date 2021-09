Ist Afghanistan das neue Vietnam?

Die Bilder vom Abzug der US-Truppen erinnern an die vom Abzug aus Vietnam 1975. Was ist dran an dem historischen Vergleich? Ist Kabul das neue Saigon? Fragten jüngst unzählige internationale Zeitungen. Was ist dran an diesem historischen Vergleich?

09.09.2021 09.09.2021 Verfügbarkeit: Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen