Die Meinungsfreiheit ist bedroht, nicht nur in Ländern, die weit weg sind, sondern auch bei uns, mitten in Europa. Wir blicken auf die Lage von Journalisten in der Türkei und Polen.

6 min 6 min 26.04.2016 26.04.2016 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen