Der Widerstand in Kiew gegen Präsident Wiktor Janukowitsch hält unvermindert an. Wie geht es weiter in der Ukraine? Das fragen wir den Schriftsteller Juri Andruchowytsch.

5 min 5 min 23.01.2014 23.01.2014 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 03.04.2024 Video herunterladen