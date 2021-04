"Kulturzeit" vom 09.04.2021

Unsere Themen: "Klasse und Kampf" - 14 Autor*innen schreiben darüber, was es bedeutet in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen, Bachmannpreisträgerin Helga Schubert im Gespräch über ihren autobiografischen Erzählband "Vom Aufstehen", Kinderbuchtipps ...

