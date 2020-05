"Kulturzeit" vom 14.10.2019

Unsere Themen: Deutscher Buchpreis - Gespräch mit Hubert Winkels, "Leonora" - die Radikalisierung eines Teenagers, Syrien - Gespräch mit Kristin Helberg, Karl Ove Knausgård als Kurator und "The Look of Sound".

Datum: 14.10.2019 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar