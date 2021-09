Die Themen der Sendung: Aus Katastrophen lernen, Eröffnung Romantik-Museum, "Wie viel von diesen Hügeln ist Gold" - Gespräch mit C Pam Zhang, Streit um Görlitzer Kunstwerk, "Via con me" - Doku über Paolo Conte.

Im TV-Programm: 14.09.2021, 19:20 - 20:00 Im TV-Programm: 14.09.2021, 19:20 - 20:00 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen