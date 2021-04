"Kulturzeit" vom 19.04.2021

Unsere Themen: Die Grünen und die Macht - Gespräch mit Ulrich Schulte, Frank Schätzings Buch "Die Welt zu retten ist möglich", was macht eigentlich ein*e Illustrator*in?, Kinos öffnen in der Schweiz und das Ballett "Der Schneesturm" in München.

Im TV-Programm: 3sat, 19.04.2021, 19:22 - 20:00 Im TV-Programm: 3sat, 19.04.2021, 19:22 - 20:00 Verfügbarkeit: Leider kein Video verfügbar Video herunterladen