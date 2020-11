Unsere Themen: Abtreibungsdebatte in Polen, Kultur im Lockdown, Wohnen in Corona-Zeiten, Büchner-Preisverleihung in Darmstadt, Nachruf auf Sean Connery und Gregg Segals Fotografie.

36 min 36 min 02.11.2020 02.11.2020 Video verfügbar bis 09.11.2020 Video herunterladen