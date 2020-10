"Kulturzeit" vom 28.10.2020

Unsere Themen: Wahlbehinderung in den USA, Sorge um islamistischen Terror in Frankreich - Gespräch mit Burak Çopur , Macron vs Erdogan, Corona und die Kultur, Kulturhauptstadt Chemnitz und "Schwesterlein".

35 min 35 min 28.10.2020 28.10.2020 Video verfügbar bis 04.11.2020 Video herunterladen