"Kulturzeit" vom 08.02.2021

Unsere Themen: Lockdown light in Österreich - Museen und Schulen öffnen wieder, Drei-Stufen-Plan für die Kultur, Emilia Roig analysiert in "Why We Matter" die Mechanismen von Rassismus und Diskriminierung, unser Verhältnis zu den Tieren und Dante zum 70...

08.02.2021 08.02.2021 Video leider nicht mehr verfügbar Video herunterladen