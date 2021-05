Sophie Scholl reloaded

"Sophie Scholl würde AFD wählen" - so wirbt die AFD mit einem Plakat. Nicht nur die Partei sieht sich in der Tradition der Widerstandsbewegung der Weißen Rose, auch auf den "Querdenken"-Demonstrationen fällt ihr Name immer wieder. Mit Sophie Scholl schm...

