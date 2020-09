Das System Putin

Alexej Nawalny ist nur der jüngste Fall eines versuchten Giftmords an einem Kremlkritiker. Wer in Russland in Ungnade fällt, bekommt es zu spüren. Es herrscht ein menschenverachtendes System aus Justiz- und Machtmissbrauch.

