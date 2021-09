Theater-Tipp: "Autistische Spiele"

Tobias Yves Zintel analysiert gemeinsam mit dem Psychiater und Autor Przemek Zybowski das Verhältnis eines autistischen Bruders zu seiner Familie. "Autistische Spiele" am Ballhaus Ost in Berlin - zu sehen als Video on Demand.

1 min 1 min 13.09.2021 13.09.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 19.09.2021 Video herunterladen