Auf dem Arabischen Filmfestival in Berlin 2020 geht es um Spiel- und Dokumentarfilme, die vom (Über)Leben und dem Zauber des Kinos erzählen, darunter Amjad Abu Alalas Drama "You Will Die at Twenty".

something 1 min something 28.08.2020 Video verfügbar bis 29.09.2020 Video herunterladen