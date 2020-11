Tipp: Catt - "Why, Why"

Im Frühjahr 2020 war die junge Sängerin und Musikproduzentin Catharina Schorling Stipendiatin der Roger-Willemsen-Stiftung. In Willemsens Haus in Wentdorf bei Hamburg konnte sie sich ganz ihrer eigenen Musik widmen. Entstanden ist ihr Album "Why, why".

